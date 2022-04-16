RAMAZAN İMSAKİYE
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Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın kuaför skandalında yeni perde! Borcu duyan Ali Küçükbalçık soluğu kuaförde aldı!

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın kuaför skandalında yeni perde! Borcu duyan Ali Küçükbalçık soluğu kuaförde aldı!
16.04.2022 14:17

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Geçtiğimiz ekim ayında kuaföre borç taktığı iddiası ile gündeme gelen şarkıcı Kibariye'nın kızı da aynı şeyi yapınca ortalık karıştı. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden "Ödemeyi annem yapacak" diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Küçükbalçık'un kuaförden koşarak uzaklaştığı anlar da kameralara yansıdı. Kibariye ve kızının kuaför skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık kuaför salonuna giderek, yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip kızının borcunu ödedi. İşte detaylar...

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