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Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 20 yaşında anne oldu şimdiyse bambaşka biri! Estetikler sonrası Birgül...

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 20 yaşında anne oldu şimdiyse bambaşka biri! Estetikler sonrası Birgül...
09.03.2021 15:04
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Nakdi ücret desteği uzatıldı

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık annesinin ve babasının yanında küçük bir kız çocuğuyken tanındı. Ancak geçen zaman küçük kızı öyle bir değiştirdi ki görenler hayret etti. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına almıştı. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşuldu. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Birgül kendini yeniden yarattı. İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık...


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