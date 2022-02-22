Kibariye'nin başını derde sokan Bodrum'daki villa sonunda satıldı

Elektriği olmayan bir gecekonduda yoksul bir hayat sürdükten sonra 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı bir isim haline dönen Kibariye 'dolandırıcılık' iddiası nedeni ile evinden oldu... İş insanı Sebahattin Girgin, 2019 yılında 4.5 milyon liraya aldığı villanın Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından bir başkasına da satıldığını öne sürerek 'dolandırıcılık' iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Villanın satışı mahkeme kararıyla yapıldı, satıştan Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'a düşen payın küçük bir miktar olduğu söyleniyor. Bir dönem eşinin borçlarıyla başı dertte olan Kibariye, 'Ali'nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.' demişti...