Kibariye’nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık’a bakın! Gören dilini ısırdı! Torunu da dedesi Ali Küçükbalçık’ın kopyası...

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçimini sağlayan bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha sonra 8 kardeşi olan Kibariye, ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi.

"İMZA ATMAYI BİLE SEDA SAYAN ÖĞRETTİ"

Verdiği bir röportajda "Okula gitmek çok isterdim" diyen Kibariye, "Hiç okula gitmedim. A harfi nasıl yapılır diye sorsanız zar zor belki yaparım. İmza atmayı bile Seda Sayan öğretti bana. Ama okumak çok isterdim. Aileme de hak veriyorum çünkü durumları müsait değildi. Fakirdik, ekmeği zor buluyorduk. Küçükken belki ailemi anlamıyordum ve niye okutmadılar beni demiş olabilirim ama şimdi demiyorum. Yaş ilerledikçe, hayatı gördükçe ve hayattaki birçok şeyi yaşadığım için hayatı güzel okudum ben. Çok güzel okudum hem de! Kimsenin okuyamayacağı kadar. Yaralı, bereli… O hayattan ders aldığım için annemlere hak veriyorum ve kızmıyorum'' dedi.

Okul çağında çalışmak zorunda kalan Kibariye, ilk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'e gitti. 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve sahne aldı.

1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye gazinosunda sahne almaya başladı. Bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı.

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Kibariye, bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcının, perdenin arkasından şarkı söylemek zorunda kaldığı dönemler bile oldu.

Kibariye o dönemleri şöyle anlattı: "Önce beni çirkin buldular. 'Güzel bir kadın değil' dediler. 'Bunu biz almayız. Sahne arkasından okutalım. Perde arkasından okutmaya devam edelim.' dediler. Bu benim çok gücüme gitti. Allah kimseyi çirkin yaratmaz. Ben Allah'ın insanı değil miyim, öcü müyüm ben. Ben neden perdenin arkasından okuyorum dedim. Kendi kendime delilik geldi. İnsanlar alkışlıyor ve göremiyorsun. Ben de kompleks yaptım. Hadi dedim kendime ve perdeyi açıp söyledim. Kupkuru bir kadın! Zapzayıf ama Allah'ın verdiği bir ses var. İnsanlar beni öyle sevdiler ki İstanbul'a sanatçı getiriyorlar hiç kimseyi istemiyorlar Kibuş nerde diyorlar"

Tüm zorlukları güçlü sesi ve yorumuyla aşan Kibariye, geniş bir hayran kitlesine ulaşırken özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

21 Aralık 1979'da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlenen Kibariye, yıllar sonra boşandı. 1999 yılında kinci kez nikah masasına oturan Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile yaptığı evlilikten Birgül adında bir kızı oldu.

Ünlü sanatçının genç yaşta evlenen kızı Birgül Küçükbalçık ise merak konusu oldu. Estetikle bambaşka birine dönüşen Küçükbalçık'ı gören hayran kalırken sanatçının minik torunu için "Dedesinin kopyası" yorumu yapıldı.