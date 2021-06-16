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Kibariye'den 'ihanet görüntüleri' sonrası boşanma açıklaması: ''Bir günlük kaçamak için...''

Kibariye'den 'ihanet görüntüleri' sonrası boşanma açıklaması: ''Bir günlük kaçamak için...''
16.06.2021 17:40
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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, geçtiğimiz günlerde yine bir 'aldatma' skandalıyla gündeme geldi. Daha önce de pek çok defa 'aldatma' haberleriyle magazin manşetlerinde yer alan Kibariye-Ali Küçükbalçık çifti yine bir skandala imza attı. Bir kadınla, havuz başın el ele görüntüleri ortaya çıkan Ali Küçükbalçık'ın karesi, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ünlü şarkıcı ise eşinin bu görüntüleri hakkında, 'Gözümle görürsem inanırım' açıklamasında bulundu ve tepkileri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.


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