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Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'tan buram buram aşk kokan paylaşım! İhanet iddiaları kol gezmişti

Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'tan buram buram aşk kokan paylaşım! İhanet iddiaları kol gezmişti
18.01.2023 10:10

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Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin tadını sürüyor. Bir zamanlar aldatılma iddialarıyla gündeme gelen fakat eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden ardından kızıyla sorunlar yaşayan Kibariye geçtiğimiz aylarda da annesini kaybetmişti. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça ufak Ali Küçükbalçık ile 1999 senesinde nikah masasına oturdu ve bir sene sonra kızı dünyaya geldi. Zaman zaman yine ihanet iddialarıyla gündeme gelen çiftten bu kez buram buram aşk kokan paylaşım geldi.

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Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'tan buram buram aşk kokan paylaşım! Kızları Birgül estetikle başka biri olmuş ihanet iddiaları kol gezmişti

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