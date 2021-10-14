Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'ın 'kuaföre borç taktı' krizinde bir bomba gelişme daha! Hem stilistini kuaförde rehin bıraktı, hem de parasını ödemedi! Kadıköy'de bir kuaföre giden sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası iddiaya göre ücreti ödemeyen Kibriye, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden görüştüğü Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince, yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi büyük şok yaşadı. Ünlü sanatçının kuaförde saçlarına işlem yaptırdığı anlar da ortaya çıktı. İşletme sahibi, canlı yayında yaşananları anlattı. Kibariye ve eşi, Kadıköy'deki 'kaynak saç' borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin bıraktıkları stilistlerini ise önce çete üyesi olarak suçladı ardından telefon numarasını engelledi.