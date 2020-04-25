25.04.2020 18:28

Türkiye günlerce Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'yi konuştu. Önce Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkı gündeme bomba gibi düştü. 35 yaşındaki Aslı Enver ve 41 yaşındaki Kerem Tunçeri'nin aşk haberleri sonra çift magazin manşetlerini süsledi, çok yakıştırıldı. Ta ki o güne kadar... Kerem Tunçeri'nin daha önce pek çok kadına sosyal medya üzerinden attığı kimi cinsel içerikli kimi tanışma amaçlı mesajlar ifşa edildi. Bunun sonrasında da Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin taze aşkı, magazin sayfalarının tozlu raflarına karıştı. Şimdi hem Aslı Enver'in hem Kerem Tunçeri'nin her adımı merakla takip edilirken, Aslı Enver'den bir sosyal medya paylaşımı geldi. Bu paylaşım 'Aslı Enver, Kerem'i unutmak için bunu yapıyor' olarak yorumlandı.