Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel o isimle aşk mı yaşıyor? Görüntüleri ortaya çıkmıştı yakın çevresine bakın neler söyledi...

Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Hande o isimle aşk mı yaşıyor? Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları iddia edilmişti. Çıkan bu iddiaların ardından sessizliğini koruyan çiftten Hande Erçel, Kerem Bürsin'i Instagram'dan silmişti. Şimdi ise Hande Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiası kulislerde yer alıyor. Önceki gün görüntüleri ortaya çıkmıştı, Hande yakın çevresine sürpriz isimle ilgili bakın neler söyledi...