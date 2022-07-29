Haberler Magazin Videoları Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca topukladı! Sosyal medya yıkıldı: "Pembe çoraplar..."

Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca topukladı! Sosyal medya yıkıldı: "Pembe çoraplar..."

Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca topukladı! Sosyal medya yıkıldı: "Pembe çoraplar..."
29.07.2022 17:59

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:00
Erol Büyükburç’un mirasına 4....
Magazin 00:29
Merve Boluğur'dan yeni...
Magazin 00:57
Türk pop müziğinin usta...
Magazin 00:13
Burcu Esmersoy’dan ‘’mini...
Magazin 00:13
Latif Doğan acı haberi böyle...
Magazin 00:14
Gülşen sahne stiliyle yine...
Magazin 00:34
Tuğba Altıntop'tan iddialı...
Magazin 00:18
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ...
Magazin 00:11
Hande Erçel’in eniştesinden...
Magazin 00:41
Hande Baladın tatilden peş...
Magazin 00:13
Tatlıses'in sır gibi sakladığı...
Magazin 00:22
Değeri tam 828 milyonluk ihbar

Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca ayaklara dikkat çekmeye çalıştı o detay sosyal medyayı yıktı geçti. Ege Kökenli ile yaklaşık yedi yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv'un koronavirüs pandemisi nedeniyle 2.5 yıl ertelenen düğünü Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Nikh törenine yalnız katılan oyuncu Kerem Bürsin, aşkları ve ayrılıkları magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ile ilgili soruyu yanıtlarken, özel hayatı hakkında da konuştu. "Gayet single'ım ama iyiyim" diyen Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca dikkati başka tarafa çekmeye çalışt, o detay sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Magazin Videoları
SON DAKİKA