Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca topukladı! Sosyal medya yıkıldı: "Pembe çoraplar..."

Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca ayaklara dikkat çekmeye çalıştı o detay sosyal medyayı yıktı geçti. Ege Kökenli ile yaklaşık yedi yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv'un koronavirüs pandemisi nedeniyle 2.5 yıl ertelenen düğünü Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Nikh törenine yalnız katılan oyuncu Kerem Bürsin, aşkları ve ayrılıkları magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ile ilgili soruyu yanıtlarken, özel hayatı hakkında da konuştu. "Gayet single'ım ama iyiyim" diyen Kerem Bürsin Hande Erçel sorusunu duyunca dikkati başka tarafa çekmeye çalışt, o detay sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.