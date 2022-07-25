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Kerem Alışık’tan duygu yüklü paylaşım!

Kerem Alışık’tan duygu yüklü paylaşım!
25.07.2022 19:24

OTOMATİK OYNAT

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Türk sinemasında iki yüze yakın filmde rol alan ve birçok önemli yapımda başrol oynayan Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığında eşi Sadri Alışık'ın yanına defnedilen İlhan, bugün mezarı başında anıldı. Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık’ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı. Öte yandan ünlü oyuncunun oğlu Kerem Alışık, sosyal medya hesabında Çolpan İlhan’ın ölüm yıldönümünde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

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