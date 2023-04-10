RAMAZAN İMSAKİYE
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 90 yaşındaki Rana Özmutlu geceye damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 90 yaşındaki Rana Özmutlu geceye damga vurdu
10.04.2023 03:13

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Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 90 yaşındaki Rana Hanım hem enerjisiyle hem de bilgisiyle mest etti. Rana Hanım’ın hikayeleri herkesi güldürürken başarılı yarışmacı 200 bin TL’lik ödülle yarışmadan ayrıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

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