Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i meğer Çukur'un Koçovalı'sıymış! Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de Ömer'in küçük kardeşi Mert Uçar karakterine hayat veriyordu Burak Dakak... Merhum sanatçı Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin yer aldığı 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan Ezel'de evin küçük oğlunu canlandıran Burak Dakak, şimdilerde Çukur dizisinin Koçovalı'sı olarak karşımıza çıkıyor. İşte Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi karakterine hayat veren 22 yaşındaki oyuncu...