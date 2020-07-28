Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal fotoğrafıyla meydan okudu! Kadına yönelik şiddet ünlüleri ayağa kaldırdı

28.07.2020 14:16

Sinem Kobal Instagram'dan paylaştığı siyah beyaz fotoğrafı ile dikkat çekti. Kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak isteyen kadınlar, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan kadınlar, birbirlerine meydan okuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun hamileliğinde 6. ayı geride bırakan eşi Sinem Kobal da Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla meydan okudu. Kadınlara yönelik şiddetle ilgili 'Beraber güçlüyüz' notuyla siyah beyaz fotoğraf paylaşan Sinem Kobal'a çok sayıda yorum ve beğeni geldi. İşte ünlülerin 'challenge accepted' akımı paylaşımları...