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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan sosyal medyayı sallayan pozlar! 'Kıymetlimle el ele' dedi paylaştı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan sosyal medyayı sallayan pozlar! 'Kıymetlimle el ele' dedi paylaştı...
10.03.2021 15:02
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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan sosyal medyayı sallayan pozlar! Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan oyuncu Sinem Kobal, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Doğum kilolarından kurtularak eski fit görünümüne kavuşan Sinem Kobal, arka arkaya paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun yaş gününü eski fotoğraflarla kutlayan Sinem Kobal, 'Kıymetlimle el ele' notuyla dostuna olan sevgisini kelimelere döktü. Peki yakın arkadaşlar Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal kaç yaşında? İşte sosyal medyanın merak ettiği sorunun yanıtı ve iki güzel oyuncunun çok konuşulan pozları...


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