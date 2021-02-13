Haberler Video Magazin Videoları Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal'ın eski haline bakın!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal'ın eski haline bakın!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal'ın eski haline bakın!
13.02.2021 08:46
Ana Sayfa 02:05
48 terörist etkisiz hale...
Ana Sayfa 03:43
Azil sürecinde flaş gelişme!...
Ana Sayfa 05:23
Kadir Topbaş hayatını...
Ana Sayfa 00:43
Hande paylaştı yorumlar...
Ana Sayfa 01:44
Antalya'da güneşin keyfini...
Ana Sayfa 01:21
Nijerya'da serbest bırakılan...
Ana Sayfa 00:40
Beşiktaş formasıyla hafızalara...
Ana Sayfa 00:47
Küçük muhtar adayı Çağatay'dan...
Ana Sayfa 02:19
Hedefler tam isabetle imha...
Ana Sayfa 00:59
Jandarmadan efsane cevap
Ana Sayfa 00:20
Çağlar idmanda attığı...
Ana Sayfa 02:03
Peş peşe PKK/KCK-PYD/YPG...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Arkadaşının doğum gününü kutlayan Sinem'in eski halini görenler ünlü oyuncunun güzelliğine hayran kaldı. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak arkadaşının doğum gününü kutladığı macera dolu anlardan bir kare paylaşan Sinem Kobal'ın eski hali sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Son günlerde annelik güzelliğiyle dikkat çeken Sinem Kobal, eski haliyle de büyük beğeni topladı.


Magazin Videoları