Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Maceraperest Sinem Kobal'ın eski haline bakın!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı sosyal medya yıkıldı! Arkadaşının doğum gününü kutlayan Sinem'in eski halini görenler ünlü oyuncunun güzelliğine hayran kaldı. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak arkadaşının doğum gününü kutladığı macera dolu anlardan bir kare paylaşan Sinem Kobal'ın eski hali sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Son günlerde annelik güzelliğiyle dikkat çeken Sinem Kobal, eski haliyle de büyük beğeni topladı.