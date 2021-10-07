Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı ünlü isim! Zeynep Tokuş annesi ve ablasını paylaştı sosyal medya üç güzeli konuştu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... Şimdilerde bambaşka bir hayatı olan Zeynep Tokuş, annesi ve ablasını paylaştı sosyal medya üç güzeli konuştu! 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa annesi ve ablası ile gündeme geldi. Bir dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan ve ardından elini eteğini sektörden çekerek kendisine Ali, Ayşe ve Alp adında 3 evladına adayan, bu sırada da kariyerinde büyük bir değişikliğe giden Zeynep, ailesi ile mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. İşte son olarak annesine kavuşacağını belirten bir paylaşımla dikkat çeken Zeynep Tokuş ve ailesi...