Kenan İmirzalıoğlu'ndan tokat sözleri 'yakıştıramadım' Eşi Sinem Kobal'la ikinci çocuk için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu...

Türkiye'nin gözde çifti Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ikinci çocukları için artık günleri sayıyor. Kızları Lalin'e kardeş geleceğini ve yine bir kızları olacağınıı duyuran çift çocuklarını gözden uzak tutmalarıyla meşhur. Ünlü çiftin bebeklerini ne zaman kucaklarına alacağı, adının ne olacağı herkes tarafından merak edilirken, Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kameralara takıldı. İmirzalıoğlu, meslektaşı Will Smith'in, Oscar töreninde sunucu Chris Rock'a attığı tokatla ilgili açıklama yaptı.