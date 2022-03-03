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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ikinci kızlarının adını ne olacak?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ikinci kızlarının adını ne olacak?
03.03.2022 19:28

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çift, 2020 yılında ise Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İkinci bebeklerini bekleyen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin doğayla iç içe yaşadıkları söyleniyordu. Ulus'ta objektiflere takılan Kenan İmirzalıoğlu, mayıs sonu gibi ikinci bebeklerini kucaklarına alacaklarını söyledi. Kızlarına henüz isim düşünmediklerini ifade eden oyuncu, "Daha düşünüyoruz. Karar vermiş değiliz. Öne çıkan bir isim yok. Arada kalıyoruz. Nasıl olsa öğreneceksiniz" diye konuştu.

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