Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a bebek ziyareti!

2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü çift geçen aylarda ise ikinci bebek müjdesini vermişti. Aynı dönemlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in de hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Tatlıtuğ çifti, geçen günlerde Kurt Efe adını verdikleri bebeklerine kavuştu. Çiftin yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, soluğu hastanede aldı. Karnı burnunda objektiflere yansıyan Kobal, son haliyle dikkat çekerken hamileliği hakkında konuştu. İşte Sinem Kobal'ın son hali...