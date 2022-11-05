Kenan Doğulu ile Aybüke Pusat’ın olay dans! Sosyal medya onları konuştu

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile katıldığı bir organizasyonda sahne aldı. Kenan Doğulu, “Tutar Bu Maya” şarkısını seslendirdiği sırada ise oyuncu Aybüke Pusat’ı sahneye davet ederek birlikte dans etti. O görüntüler, kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Yoğun ilgi gören paylaşıma yapılan yorumlarda da Doğulu’nun eşi Beren Saat’e işaret edildi. Sosyal medya kullanıcıları, “Beren Saat görmesin”, “Beren gruptan ayrıldı” yorumunda bulundu. İşte Kenan Doğulu ile Aybüke Pusat’ın o dansı...