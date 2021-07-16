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Kenan Doğulu canlı müziğe hasret kalan İstanbulluları coşturdu

Kenan Doğulu canlı müziğe hasret kalan İstanbulluları coşturdu
16.07.2021 15:54
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Canlı müziğe hasret kalan İstanbullular, Kenan Doğulu’yla coştu. Ünlülerin akın ettiği konserde oyuncu Aslı Bekiroğlu da sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile aşka geldi. Tatile ara verip İstanbul'a dönen, Nur Fettahoğlu, Hande Doğandemir ve Seda Bakan, konserde eğlenerek kurtlarını döktü.


Maximum Uniq Açıkhava'da yılın ilk İstanbul konseriyle sevenleriyle buluşan Kenan Doğulu, sahne performansıyla muhteşem bir konsere imza attı. BKM'nin yaz etkinliklerinin açılışını yapan Doğulu, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Biletleri günler öncesinden tükenen gecede coşku bir an olsun dinmedi. Kenan Doğulu, konserinin sonunda hiç kesilmeyen alkışlar üzerine iki kez bis yaparak "Pamuk" ve "Tükendim Ben'' şarkılarını seslendirdi.

GÜZELLER AKIN ETTI
Tatile ara verip İstanbul'a dönen, Nur Fettahoğlu, Hande Doğandemir ve Seda Bakan, konserde eğlenerek kurtlarını döktü.

ELDE VAR MUTLULUK
Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran, konser boyunca el ele

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