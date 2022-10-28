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Kenan Doğulu Beren Saat çiftinden özel açıklamalar: "Konu yine biz..." | Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ sorulunca...

Kenan Doğulu Beren Saat çiftinden özel açıklamalar: "Konu yine biz..." | Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ sorulunca...
28.10.2022 13:06

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Beren Saat ile Kenan Doğulu gecelerde el ele yakalandı! Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ sorulunca aracına binen Beren Saat güzelliğiyle göz doldurdu. Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, önceki gece Etiler'deki bir sergi çıkışında görüntülendi. Sadece Atatürk portreleri ve resimlerinin sunulduğu sergiden çıkarken Doğulu çifti, soruları yanıtladı. Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz çifti Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 14 yıl sonra yeni proje için tekrar bir araya gelmişti. Çekimleri geçtiğimiz günlerde New York'ta tamamlanan filmle ilgili soruları yanıtlayan Beren Saat konu Kıvanç Tatlıtuğ'a gelince "Onları sonra konuşalım" diyerek araca bindi İşte Takvim.com.tr'den Doğan Savaş'a ait çok özel görüntü...

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