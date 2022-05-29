Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ayşin Atav’ın son haline bakın! Gören “Güzel gözlü kadın” dedi

Başrolünü Kemal Sunal'ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Natuk Baytan'ın yaptığı Korkusuz Korkak, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. 1979 yapımı komedi türündeki Türk filminde Sevil hemşireyi canlandıran Ayşin Atav'ın son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın efsane filmi Korkusuz Korkak'da Turgut Özatay, Nejat Gürçen, Aynur Akkum gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun son halini gören ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çekimleri Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda gerçekleştirilen filmde sergilediği performansla beğeni toplayan Atav'ın son hali için "Fıstığım, harikasın", "Güzel gözlü kadın" yorumları yapıldı. İşte Korkusuz Korkak'ın Hemşire Sevil'i Ayşin Atav'ın son hali...