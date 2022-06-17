Keloğlan’ın Cankızı bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi dizilerinde oynamış...

1970'lerde çekilen Keloğlan filmleri Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Keloğlan Aramızda, Keloğlan ile Cankız, Keloğlan İş Peşinde ve Ben bir Garip Keloğlanım serilerinin başrollerini usta oyuncu Rüştü Asyalı üstlenirken rol arkadaşları her filmde farklılık gösterdi. 'Keloğlan ile Cankız' filminin güzeller güzeli Cankız'ı ise yıllar sonra gündeme geldi. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Cankız'ın Arka Sokaklar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Yıllarca tiyatro sahneleri ve televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan Cankız bakın kimmiş...