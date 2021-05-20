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“Kelebekler kadar özgürüm” Serenay Sarıkaya mini taytıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

“Kelebekler kadar özgürüm” Serenay Sarıkaya mini taytıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı
20.05.2021 13:22
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Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! "Kelebekler kadar özgürüm" dedi süper mini taytıyla objektif karşısına geçti… Kendisinden yaşça büyük iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Telefonunu ayarlayarak siyah mini taytıyla poz veren Sarıkaya, o fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı. Sarıkaya'nın "Kelebekler kadar özgürüm" notunu düştüğü iddialı pozlar takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…


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