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Kelebek görse ömrü uzar! Aleyna Tilki bu seferde gülüşüyle olay oldu | VİDEO

Kelebek görse ömrü uzar! Aleyna Tilki bu seferde gülüşüyle olay oldu | VİDEO
07.06.2021 19:10
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Kelebek görse ömrü uzar! Aleyna Tilki bu seferde gülüşüyle olay oldu!Genç popçu Aleyna Tilki, katıldığı bir ödül töreninde 'En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'ne layık görüldü. Attığı her adımla adından söz ettiren Tilki, yine yaptı yapacağını. Özge Ulusoy ve Kadir Çetin'in sunumlarıyla ekrana gelen törende kendisine yöneltilen soruya verdiği tepkiyle olay oldu. Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Tilki, bu kez ilginç gülüşüyle dikkat çekti. Genç popçunun o halleri kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurarak alay konusu oldu. İşte o anlar…


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