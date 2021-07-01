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'Kaynar su gibisin' Seda Bakan’dan bikini şov! Tatil pozuyla sosyal medyayı salladı

'Kaynar su gibisin' Seda Bakan’dan bikini şov! Tatil pozuyla sosyal medyayı salladı
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Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde imaj değiştirerek gündem olmuştu. Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyatarak adından söz ettiren oyuncu, şimdi ise bikinili pozuyla çok konuşuldu. Şu sıralar tatilde olan Seda Bakan'ın bikinili pozu, sosyal medyayı yaktı geçti. Ünlü oyuncunun paylaşımını takipçileri beğeni yağmuruna tutarken ''Kaynar su gibisin seda abla hem akıyosun hem yakıyorsun'' yorumuyla da Bakan'a iltifat yağdırdılar. İşte ünlü oyuncu Seda Bakan'ın çok konuşulan tatil pozu…


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