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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 11:16 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 11:40

''Kartlar yeniden karıldı...'' YABANİ 10. bölüm fragman videosu yayınlandı!

Yabani son bölümüyle nefes kesti. Dizinin yayınlanan son bölümü sonunda ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kartların yeniden karıldığı dizinin yeni bölümünde; Yaman Ali, Rüya'dan ayrılacak mı? Neslihan, Doktor Güven ile yüzleşip aaklındaki soruların yanıtlarını bulabilecek mi?Çağla, Rüzgar'la evlenecek mi? Alaz ile Asi sevgili mi oldular? gibi sorulara yanıt aranacak. İste Yabani'nin yeni bölümü için tüyolar veren 10. bölüm fragmanı...

Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden biri olan "Yabani," son bölümüyle izleyicileri adeta ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin sonunda yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise merak uyandırdı.

Son bölümde yaşananlar, dizi severlerin aklında birçok soru işareti bıraktı. Yaman Ali'nin Rüya'dan ayrılma kararı, Neslihan'ın geçmişiyle yüzleşme isteği, Çağla ve Rüzgar'ın evlilik kararı, Alaz ile Asi'nin yaşadığı romantik gelişmeler dizinin yeni bölümüne dair büyük bir merak oluşturdu.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor. Yaman Ali'nin Rüya ile ilişkisi nasıl bir döneme girecek? Neslihan, Doktor Güven ile geçmişte ne yaşandığını öğrenebilecek mi? Çağla ve Rüzgar evlenecekler mi? Alaz ile Asi arasındaki ilişki nereye evrilecek?

"Yabani" dizisinin yeni bölümü, tüm bu sorulara yanıt arayacak. İzleyiciler, karakterlerin kaderini değiştiren bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecekler.

YABANİ FRAGMAN İZLE! Yabani 10. bölüm fragmanı yayınlandı
YABANİ FRAGMAN İZLE! Yabani 10. bölüm fragmanı yayınlandı

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