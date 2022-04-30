RAMAZAN İMSAKİYE
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Kardeşlerim’in yıldız oyuncuları Onu Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun’dan nefes kesen dans performansı

Kardeşlerim’in yıldız oyuncuları Onu Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun’dan nefes kesen dans performansı
30.04.2022 18:39

OTOMATİK OYNAT

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Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim dizisinde iki aşığı canlandıran Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle ortalığı salladı. Birlikte dans eden ikiliden Onur Seyit Yaran, o anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Performanslarıyla ortalığı kasıp kavuran genç oyunculara ilk yorum ise dizide Oğulcan karakterini canlandıran rol arkadaşları Cihan Şimşek'ten geldi. İşte Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyayı sallayan dans şovu...

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