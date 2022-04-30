Kardeşlerim’in yıldız oyuncuları Onu Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun’dan nefes kesen dans performansı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim dizisinde iki aşığı canlandıran Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle ortalığı salladı. Birlikte dans eden ikiliden Onur Seyit Yaran, o anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Performanslarıyla ortalığı kasıp kavuran genç oyunculara ilk yorum ise dizide Oğulcan karakterini canlandıran rol arkadaşları Cihan Şimşek'ten geldi. İşte Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyayı sallayan dans şovu...