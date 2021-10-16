Haberler Magazin Videoları Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal bakın hangi dizide ortaya çıkmış! Değişimi dikkat çekti…

Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal bakın hangi dizide ortaya çıkmış! Değişimi dikkat çekti…

Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal bakın hangi dizide ortaya çıkmış! Değişimi dikkat çekti…
16.10.2021 19:27
Ana Sayfa 01:47
GOL | Manchester City 2-0...
Ana Sayfa 02:20
GOL | Manchester City 1-0...
Ana Sayfa 00:43
Yolcu otobüsü yolda alev alev...
Ana Sayfa 04:14
CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu...
Ana Sayfa 29:15
Merkel'in veda ziyareti!...
Ana Sayfa 02:05
Dışa bağımlılık sona eriyor!...
Ana Sayfa 03:06
Büyük parayı yol ortasında...
Ana Sayfa 00:59
Yolcu otobüsü şarampole...
Ana Sayfa 00:27
2022 bütçe teklifi TBMM’ye...
Ana Sayfa 00:23
Deren Talu’da estetik harikası...
Ana Sayfa 00:48
Arka Sokaklar 600. bölüm...
Ana Sayfa 00:48
Kerem Aktürkoğlu’na Fransa’dan...

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Tolga" karakterini canlandıran Berk Ali Çatal. Kardeşlerim Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatal başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Her türlü kötülüğüm altından çıkan Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal hakkında araştırma yapanlar Serhat Kılıç gerçeğini duyunca şaştı kaldı. Siz de çok şaşıracaksınız.

Magazin Videoları

Kardeşlerim dizisine sonradan katılan ancak senaryonun neredeyse tamamına etki eden Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatl oyunculuğuyla takdir topluyor.

Berk Ali Çatal hakkında araştırma yapanlar Serhat Kılıç'la ilgili gerçeği görünce şaştı kaldı. Görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Berk Ali Çatal olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.

SON DAKİKA