Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal bakın hangi dizide ortaya çıkmış! Değişimi dikkat çekti…

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Tolga" karakterini canlandıran Berk Ali Çatal. Kardeşlerim Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatal başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Her türlü kötülüğüm altından çıkan Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal hakkında araştırma yapanlar Serhat Kılıç gerçeğini duyunca şaştı kaldı. Siz de çok şaşıracaksınız.