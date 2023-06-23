Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek dünyaevine girdi!

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek evlendi ilk fotoğraflar geldi! Düğüne ünlüler akın etti! 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi bakın kim çıktı! ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakteri ile tanınan genç oyuncu Cihan Şimşek bugün dünyaevine girdi. Miray Daner, Alina Boz, Lizge Cömert, Bilal Yiğit Koçak, Helin Kandemir, Özgü Kaya ve daha bir çok ünlü ismin davetli olduğu düğünden ilk fotoğraflar da gelmeye başladı. İşte Cihan Şimşek'in düğününden ilk görüntüler...