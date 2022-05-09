Haberler Magazin Videoları Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker'in kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı duyan inanamadı! Meğer İbrahim Tatlıses...

Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker'in kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı duyan inanamadı! Meğer İbrahim Tatlıses...

Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker'in kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı duyan inanamadı! Meğer İbrahim Tatlıses...
09.05.2022 11:17

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:14
Şeyma Subaşı'dan olay hareket!...
Magazin 00:44
Hülya Avşar sahneyi hem...
Magazin 00:58
Gönül Dağı 63. bölüm fragmanı...
Magazin 00:09
Aleyna Tilki sahnede coştu!
Magazin 00:14
Algı Eke iç çamaşırıyla spor...
Magazin 00:37
Arka Sokaklar 627. bölüm...
Magazin 00:09
Esra Erol biricik babasıyla ev...
Magazin 00:09
Pınar Altuğ denize girdiği...
Magazin 00:52
Demet Akalın'dan Trabzonspor...
Magazin 00:11
Berna Keklikler'den squat şovu
Magazin 00:11
Songül Karlı'dan dekolte ve...
Magazin 02:33
Sibel Can konser görüntülerini...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 2. sezonuyla da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Harika" karakterini canlandıran güzel oyuncu Gözde Türker. Kardeşlerim'de Harika karakterine hayat veren Gözde Türker hem herkese saç baş yoldururken bir yanda da başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan Gözde Türker'in kardeşini görenler ise gözlerine inanamadı. İbrahim Tatlıses'le bağlantısı ise şaşırtan cinsten...

Magazin Videoları

Kardeşlerim'de fırtınalar estiren ünlü oyuncu Gözde Türker dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Gözde Türker, 17 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Blacklist oyuncularından biridir.

Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Ardından 2016 yılında Ilker Kaleli, Burçin Terzioglu, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde rol aldı. Burada Melis Sayguner karakterine hayat verdi. 2018 yılında Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide Ülfet karakterinin gençliğine hayat verdi.

Dizideki Harika rolüyle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Gözde Türker geçtiğimiz aylarda evlendi. Düğünündeki isimlerden biri de kardeşi opera mezunu olan sanatçı ablası Buse Türker'di. Gözde Türker'in ablası Buse Türker'in aslında kim olduğunu duyanlar ise inanamadı.

Gözde Türker'in ablası ünlü şarkıcı Buse Türker'den başkası değil.

GÖZDE TÜRKER VE AİLESİ

Buse Türker hakkında araştırma yapanlarsa, İbrahim Tatlıses hakkındaki gerçeği duyunca çok şaşırdı.Bir dönem İbrahim Tatlıses'in keşfi olarak Türkiye'nin gözdesi haline gelen Buse Türker, 13 yaşındayken Berivanım'ı seslendirmişti. İbrahim Tatlıses'in konserindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Buse Türker'in hayatı herkesi şoke etti.Yıllarca ortalıkta görünmeyen Buse Türker'in Gözde Türker'in kardeşi oluşu ağızları açık bıraktı.

SON DAKİKA