Kardeşlerim'de fırtınalar estiren ünlü oyuncu Gözde Türker dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Gözde Türker, 17 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Blacklist oyuncularından biridir.

Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Ardından 2016 yılında Ilker Kaleli, Burçin Terzioglu, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde rol aldı. Burada Melis Sayguner karakterine hayat verdi. 2018 yılında Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide Ülfet karakterinin gençliğine hayat verdi.

Dizideki Harika rolüyle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Gözde Türker geçtiğimiz aylarda evlendi. Düğünündeki isimlerden biri de kardeşi opera mezunu olan sanatçı ablası Buse Türker'di. Gözde Türker'in ablası Buse Türker'in aslında kim olduğunu duyanlar ise inanamadı.

Gözde Türker'in ablası ünlü şarkıcı Buse Türker'den başkası değil.

GÖZDE TÜRKER VE AİLESİ

Buse Türker hakkında araştırma yapanlarsa, İbrahim Tatlıses hakkındaki gerçeği duyunca çok şaşırdı.Bir dönem İbrahim Tatlıses'in keşfi olarak Türkiye'nin gözdesi haline gelen Buse Türker, 13 yaşındayken Berivanım'ı seslendirmişti. İbrahim Tatlıses'in konserindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Buse Türker'in hayatı herkesi şoke etti.Yıllarca ortalıkta görünmeyen Buse Türker'in Gözde Türker'in kardeşi oluşu ağızları açık bıraktı.