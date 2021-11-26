Kardeşlerim'in Harika'sı evliliğinin 4. ayında aşka geldi romantik paylaşımı ortalığı yıktı geçti! İşte Gözde Türker ve eşi...

Kardeşlerim'in Harika'sı evliliğinin 4. ayında aşka geldi, romantik paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan 26 yaşındaki Gözde Türker, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 4 ay önce nikah masasına oturduğu eşi ile fotoğraflarını paylaştı. Karelerin altına yazdığı romantik cümlelerle adından söz ettiren Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'in eşine olan aşkı çok konuşulanlar arasına girdi.