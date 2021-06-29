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Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun arasında meğer...

Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun arasında meğer...
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atv'nin bir anda büyük bir fenomene dönüşen dizisi Kardeşlerim'in iki yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, dizi sezon finali yapsa da hayranlarının yakın markajında. 26 yaşındaki Onur Seyit Yaran ve 16 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un yıldızı da yine Kardeşlerim'le parladı. Hayranları dizinin bu çiftini o kadar çok seviyor ki onların adın 'AsDor' adından bir hayran topluluğu bile var. Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar ikilin arasındaki boy farkını öğrenince şaştı kaldı.


ONUR SEYİT YARAN

1,87 m

SU BURCU YAZGI COŞKUN

1,62 m

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