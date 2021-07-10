Haberler Video Magazin Videoları Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yeşil dekolteli bluzu ve minisiyle paylaştı ortalık karıştı! Kardeşlerim'in Asiye'si...

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yeşil dekolteli bluzu ve minisiyle paylaştı ortalık karıştı! Kardeşlerim'in Asiye'si...

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun yeşil dekolteli bluzu ve minisiyle paylaştı ortalık karıştı! Kardeşlerim'in Asiye'si...
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Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Son olarak tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar bir dönem Demet Özdemir'le aynı dizide rol aldığını ve aslında çocuk oyuncu olduğunu görünce şaştı kaldı.


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