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Kardeşlerim'e ''Asiye'' rolüyle damga vuran Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet Özdemir gerçeği! Eski görüntüler ortaya çıktı

Kardeşlerim'e ''Asiye'' rolüyle damga vuran Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet Özdemir gerçeği! Eski görüntüler ortaya çıktı
25.09.2021 12:35
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Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar Demet Özdemir gerçeğini duyunca şaştı kaldı. Siz de çok şaşıracaksınız.


Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet Özdemir gerçeği! Bunu kimse bilmiyordu görüntüler ortaya çıktı

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