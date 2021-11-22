Haberler Magazin Videoları Kardeşlerim izleyenleri şokta! Berk ve Aybike o gerçekle hayranlarını şaşkına çevirdi! Meğer Melis Minkari ile Recep Usta...

Kardeşlerim izleyenleri şokta! Berk ve Aybike o gerçekle hayranlarını şaşkına çevirdi! Meğer Melis Minkari ile Recep Usta...

Kardeşlerim izleyenleri şokta! Berk ve Aybike o gerçekle hayranlarını şaşkına çevirdi! Meğer Melis Minkari ile Recep Usta...
22.11.2021 17:14
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Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim her cumartesi milyonları ekran başına kilitlerken yapımda yer alan oyuncuların özel hayatları merak edilip araştırılıyor. Dizide Berk ve Aybike karakterleriyle iki sevgiliyi canlandıran Melis Minkari ile Recep Usta da yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. İkilinin hayranları, Melis Minkari ile Recep Usta'nın özel hayatlarını merak edip araştırmaya başladı. Dizinin genç çifti hakkında araştırma yapanlar Melis Minkari ile Recep Usta'nın arasındaki yaş farkını duyunca ise şaşıp kaldı. Özellikle Melis Minkari için "Yaşını hiç göstermiyor" yorumu yapıldı. Bakın Melis Minkari ile Recep Usta kaç yaşındaymış...

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