RAMAZAN İMSAKİYE
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Kardeşlerim dizisinin Harikası Gözde Türker kiminle evleniyor? Güzel oyuncu düğün tarihini verdi…

Kardeşlerim dizisinin Harikası Gözde Türker kiminle evleniyor? Güzel oyuncu düğün tarihini verdi…
01.05.2021 18:08
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Kardeşlerim dizisinin genç yıldızı Gözde Türker performansıyla dikkat çekiyor. Sokakta magazinciler ile karşılaşan oyuncu, kısa bir sohbet sırasında kendisi ve Kardeşlerim dizisi ile ilgili konuştu.


''Temmuz'da inşallah evleneceğiz, çok yoğun çalıştığımız için bir türlü evlenemiyoruz" diyen Türker, müstakbel eşinin diş hekimleri ile çalıştığını, implant ve diş malzemeleri sattığı da belirtti.

Tiyatrocu olan oyuncu, sinema ve dizilerde rol almayı da çok sevdiğini anlatırken, Kardeşlerim dizisinde oynadığı Harika sevilmese de insanların ön yargılı olmaması gerektiği, karakterin hayat hikayesinin ve yaşadıklarının da dikkat edilecek bir unsur olduğunu vurguluyor.

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