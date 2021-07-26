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"Karan'ın Gu Gu'su" Burak Özçivit’ten oğluna büyük sürpriz!

"Karan'ın Gu Gu'su" Burak Özçivit’ten oğluna büyük sürpriz!
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atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit, yapımın sezon finali yapmasının ardından eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte tatile çıktı. Sezonu Bodrum'da açan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Özçivit, ilk olarak balık tuttuğu anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu daha sonra ise tuttuğu balık ile oğlu Karan'ın verdiği pozu yayınladı. Söz konusu paylaşımda Karan'ın sevimli tepkisi ve balığa verdiği 'Gu gu' ismi dikkat çekti. İşte Burak Özçivit'in o paylaşımları...


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