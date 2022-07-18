Kapıcılar Kralı’nın kızıl afeti Sevda Ferdağ’ın son haline bakın! Gören tanımakta zorlandı yine hayran bıraktı

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı 1976 yapımı Türk filmi Kapıcılar Kralı, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlandı. Kapıcılar Kralı'nda profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolüyle hafızlara kazınan Sevda Ferdağ'ın son hali de merak konusu oldu. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Ferdağ'ın son halini görenler ise tanımakta zorlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sevda Ferdağ'ın son paylaşımını gören ise hayran kaldı. Oyuncu için "Sarışın güzeli", "Hala çok güzel" gibi yorumlar yapıldı. İşte Kapıcılar Kralı'nın kızıl afeti Sevda Ferdağ'ın son hali...