’Kapı gıcırtısına bile oynarım’ diyen Türkücü Ceylan döktürdü

Son dönemlerde yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla çok konuşulan ünlü türkücü Ceylan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve zaman zaman iddialı pozlarını yayınlayan türkücü, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Siyah taytı ve kısa tişörtü ile objektif karşısına geçen şarkıcı Ceylan, göbek attığı anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem olurken Ceylan'ın performansına yorum yağdı. İşte Ceylan'ın o paylaşımı....