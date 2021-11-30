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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın annesi güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu kızını gölgede bıraktı

Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın annesi güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu kızını gölgede bıraktı
30.11.2021 10:03
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Kalp Yarası'nın Hande'si Merve Çağıran'ın annesini görenler dilini ısırdı! Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan ile paylaştığı, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nda Hande karakterini canlandıran Merve Çağıran, başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Çağıran, bu kez annesi ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesini görenler, 'Ablası gibi', 'Güzelliğiyle kızını sollamış', 'Merve'nin güzelliğinin kaynağı belli oldu' yorumlarında bulundu. İşte Merve Çağıran'ın güzeller güzeli annesi...

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