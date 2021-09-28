Haberler Magazin Videoları Kalp Yarası’nın Ferit’i yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan bakın kaç yaşındaymış! Partneri Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki fark şaşırttı

Kalp Yarası’nın Ferit’i yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan bakın kaç yaşındaymış! Partneri Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki fark şaşırttı

Kalp Yarası’nın Ferit’i yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan bakın kaç yaşındaymış! Partneri Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki fark şaşırttı
28.09.2021 11:44
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Kalp Yarası’nın Ferit’i yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan bakın kaç yaşındaymış! Partneri Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki fark şaşırttı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nda başrolü Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin ile paylaşan Gökhan Alkan'ın özel hayatı merak edip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı Nesrin Cavadzade ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Gökhan Alkan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken partneri Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Gökhan Alkan kaç yaşındaymış...


Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, Ferit karakterini canlandırdığı Kalp Yarası'nda sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Alkan'ın yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Gökhan Alkan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken partneri Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki fark dikkat çekti.

İşte başta Gökhan Alkan olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Yağmur Tanrısevsin - 24 Ağustos 1990

Gökhan Alkan - 8 Aralık 1987

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı partneri Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki fark şaşırttı

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