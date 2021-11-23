Kadir İnanır'ın doktoru sağlık durumuna ilişkin açıklama

Türk sinemasının önde gelen oyuncularından Kadir İnanır 20 Kasım günü aniden Muğla'da rahatsızlanarak ambulansla Denizli'ye kaldırılmıştı. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Kadir İnanır, pazar günü beyin kanama sebebiyle ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilen İnanır’ın sağlık durumu hakkında doktorlar tarafından açıklama yapıldı. İnanır'ın doktoru yaptığı açıklamada oyuncunun ilk geldiğinde iyi göründüğünü ama birdenbire hastalığın kötüleşerek komaya girecek duruma kadar ilerlediğini belirtti. Gerçekleştirilen ameliyatın iyi geçtiğini ifade eden İnanır'ın doktoru, kullanılan ilaçlara bağlı olarak usta oyuncunun kalbinde ritim bozukluğu olduğunu, bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta içerisinden taburcu olabileceğini söyledi. Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...