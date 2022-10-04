Haberler Magazin Videoları Kadir Doğulu’nun kayınvalidesine bakın hayran bıraktı! Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı! Gören dilini ısırdı

Kadir Doğulu’nun kayınvalidesine bakın hayran bıraktı! Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı! Gören dilini ısırdı

Kadir Doğulu’nun kayınvalidesine bakın hayran bıraktı! Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı! Gören dilini ısırdı
04.10.2022 08:53

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Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, hayranlarını üzmüştü. Kısa bir aranın ardından tekrar setlere dönen Neslihan Atagül, Gecenin Ucunda dizisinde eşi Kadir Doğulu ile partner oldu. Fatih Harbiye dizisinden sonra bir başka yapımda tekrar bir araya gelen ünlü çift, hayranlarını sevindirdi. Çiftin hayranları ilk bölüm için gün sayarken Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü çift hakkında araştırma yapanlar, Neslihan Atagül'ün güzeller güzeli annesini görünce ise hayran kaldı. İşte Neslihan Atagül'ün güzelliğiyle parmak ısırtan annesi...

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