Neslihan Atagül ile 7 yıl önce nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi.İddiaya göre; mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti. Daha önce de eşine ihanet ettiği yönünde iddialarla anılan ünlü oyuncunun görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

KADİR DOĞULU'DAN İLK AÇIKLAMA!

Doğulu, çok konuşulan görüntüler hakkında sessiz kalmadı ve şunları söyledi: "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benim Neslihan'dan başka imam nikâhlı eşim yok"

Görüntüler sonrası gözlerin çevrildiği Neslihan Atagül ise olaydan birkaç gün sonra eşi Kadir Doğulu ile el ele ortaya çıktı.

Çift, daha sonra da Azerbaycan'da gerçekleşen Formula 1 yarışını izlemek için Bakü'ye gitti. Buradan bol bol paylaşım yapan çiftin dans videosu da sosyal medyaya düştü.

NESLİHAN'A İHANET SORUSU!

Çok konuşulan videonun ardından Azerbaycan'da bir söyleşiye katılan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet sorusunu kameralara önünde ilk kez yanıtladı.

Eşinin görüntülerinin ardından ihanet iddiasıyla gündeme gelen Atagül, soru karşısında tepki göstererek şunları söyledi:

"Bizim özümüze dair neyi merak ettiniz siz? Şu an gerçekten bunu mu merak ediyorsunuz? Bu gördüğüne neden inanmıyorsun da bunu merak ediyorsun? Çok takdir edilesi"

Eşinin ardından konuşan Kadir Doğulu ise şu ifadeleri kullandı: "Medeni bir cesaretle güzel bir soru sordun. Takdir edilesi. Hepinizi hayatları var ve biri gözlemliyor, o şahsi hayat değil.

O sizin şahsiyetiniz şahitliği... Benim şahsi hayatımdan, eşimin şahsi hayatından ilgilenmek isterseniz oralardan soru sorabilirsiniz.

'Bu kadar çıkan habere rağmen nasıl eş olmayı başarabiliyorsunuz?' diye sorabilirsin. Bu kadar doğru yanlış demeden, ortalığa yayılan bu haber silsileleri neden benim ailemle aramı bozarken sizin aranızı bozmuyor diye sorabilirsin"

Çiftin ihanet açıklaması kısa sürede gündem olurken sosyal medyada birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM!

Özel hayatıyla yıllarca magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil ise bir magazin sayfasına yaptığı yorumla dikkat çekti.

Erbil, ikilinin açıklamasına "Yuhhh" şeklinde karşılık verdi. Bununla da yetinmeyen Erbil, daha sonra "Bunlar aşmış" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları ise Mehmet Ali Erbil'in yorumlarına kayıtsız kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu konularda en son konuşacak kişi sizsiniz" yorumunda bulundu.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Ya senin yediğin hurmalar?" ifadelerini kullandı.