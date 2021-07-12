Haberler Video Magazin Videoları 'Kaan beni çok yordu' Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkının perde arkası ortaya çıktı!

'Kaan beni çok yordu' Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkının perde arkası ortaya çıktı!

'Kaan beni çok yordu' Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkının perde arkası ortaya çıktı!
12.07.2021 15:46
Ana Sayfa 01:56
Kadına şiddet sonrası CHP...
Ana Sayfa 00:36
Dilan yeni sevgilisiyle plajda...
Ana Sayfa 00:33
Aleyna Tilki Bahar Candan mı...
Ana Sayfa 01:48
Başörtülü kadınlara çirkin...
Ana Sayfa 01:25
"Bitcoin’de parayı 10’a...
Ana Sayfa 01:18
Yunan ABD’den yardım istedi!...
Ana Sayfa 00:42
Sedat Peker suç örgütüne...
Ana Sayfa 00:09
Jennifer Lopez yine sınırları...
Ana Sayfa 01:37
Pınar Gültekin cinayetinde...
Ana Sayfa 00:58
Köpeğe eziyet kamerada! Kan...
Ana Sayfa 01:16
Kadıköy'de eğlence değil...
Ana Sayfa 01:46
15 Temmuz darbe girişiminde...

Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkının perde arkası ortaya çıktı! 'Kaan beni çok yordu' diyen Hadise her şeyi bir bir anlattı. Geçtiğimiz yıla bomba gibi düşen Hadise - Kaan Yıldırım aşkı mazi oldu. Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, Mehmet Dinçerler ile görüntülendi. İkilinin fotoğrafları gündemde şok etkisi yaratırken, detaylar ortaya çıktı. Hadise, yeni sevgilisi olduğu iddia Mehmet Dinçerler için "Öyle bir hayatıma girdi ki, ilk bakışta aşk oldu" dedi. Ünlü şarkıcının Kaan Yıldırım hakkında söyledikleri dikkat çekti. İşte Hadise, Mehmet Dinçerler ve Kaan Yıldırım arasında yaşananlar...


Magazin Videoları