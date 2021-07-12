'Kaan beni çok yordu' Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkının perde arkası ortaya çıktı!

Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkının perde arkası ortaya çıktı! 'Kaan beni çok yordu' diyen Hadise her şeyi bir bir anlattı. Geçtiğimiz yıla bomba gibi düşen Hadise - Kaan Yıldırım aşkı mazi oldu. Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, Mehmet Dinçerler ile görüntülendi. İkilinin fotoğrafları gündemde şok etkisi yaratırken, detaylar ortaya çıktı. Hadise, yeni sevgilisi olduğu iddia Mehmet Dinçerler için "Öyle bir hayatıma girdi ki, ilk bakışta aşk oldu" dedi. Ünlü şarkıcının Kaan Yıldırım hakkında söyledikleri dikkat çekti. İşte Hadise, Mehmet Dinçerler ve Kaan Yıldırım arasında yaşananlar...