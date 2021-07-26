Jet-ski keyfi! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın deniz ortası romantizmi kamerada! "Sinan denizi ağlattı"

Popçu Sinan Akçıl ve oyuncu eşi Burcu Kıratlı, Bodrum’da jet-ski keyfi yaptı. Akçıl, deniz üstünde adeta şov yaptı. Sinan Akçıl, dalgaların içinde yaptığı hareketlerle jet-ski kullanmadaki ustalığını konuşturdu. Denizde şov yapan ünlü popçu, "Sinan denizi ağlattı" dedirtti.

Önceki gün 32 yaşına giren Burcu Kıratlı'nın keyfine diyecek yok.

Eşi Sinan Akçıl'la Bodrum tatiline devam eden oyuncu, doğum günü sürprizleriyle havalara uçtu. İkili, önceki gün de Türkbükü'nde jet-ski keyfi yaparken görüntülendi. Denizde şov yapan ünlü popçu, "Sinan denizi ağlattı" dedirtti.

HER YERDE ROMANTİZM



Tutkulu aşklarıyla bilinen Kıratlı ve Akçıl, denizin ortasında da romantizm yaşadı.