İzdivaç programının star gelin adayı Solmaz Çiros'un kalça dansı videosu olay oldu! Seda Sayan'ın yıldızını gören tanıyamadı

Seda Sayan'ın starı Solmaz Çiros'u gören tanıyamadı! Kalça dansıyla fenomen olan gelin adayı Solmaz Çiros değişimi ve meşhur kalça dansıyla yine sosyal medya gündeminde. Seda Sayan'ın Uğur Aslan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel'e kalça dansları ile damga vuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son halini gören şaştı kaldı. Aldığı kilolarla herkesi şaşırtan Solmaz Çiros'u görenler tanımakta zorlandı. Eski zayıf halinden eser kalmayan fenomen gelin adayı son olarak Sakarya'da sahne aldı. Değişimi ile adından söz ettiren Solmaz, kalça dansı ile gündeme bomba gibi düştü.