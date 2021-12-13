Haberler Magazin Videoları İzdivaç programının star gelin adayı Solmaz Çiros'un kalça dansı videosu olay oldu! Seda Sayan'ın yıldızını gören tanıyamadı

İzdivaç programının star gelin adayı Solmaz Çiros'un kalça dansı videosu olay oldu! Seda Sayan'ın yıldızını gören tanıyamadı

İzdivaç programının star gelin adayı Solmaz Çiros'un kalça dansı videosu olay oldu! Seda Sayan'ın yıldızını gören tanıyamadı
13.12.2021 16:11

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 04:34
Seren Serengil'in ölüm riski...
Ana Sayfa 00:33
İstinat duvarının yıkılma anı...
Ana Sayfa 00:20
"HDP'nin suçlanması kabul...
Ana Sayfa 01:28
İşçi dolu servis derede mahsur...
Ana Sayfa 01:16
Emeklilere 'maaş düzeltme'...
Ana Sayfa 01:01
Yalova'da sahte içki faciası
Ana Sayfa 01:13
Bir ayda böyle dolandırdı!...
Ana Sayfa 08:13
İETT tamircisi İETT'ye verdi...
Ana Sayfa 03:50
Edirne'de evler sel sularına...
Ana Sayfa 02:05
Babası tarafından boğazı...
Ana Sayfa 02:11
Merkez Bankası'ndan piyasaya...
Ana Sayfa 01:05
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci...

Seda Sayan'ın starı Solmaz Çiros'u gören tanıyamadı! Kalça dansıyla fenomen olan gelin adayı Solmaz Çiros değişimi ve meşhur kalça dansıyla yine sosyal medya gündeminde. Seda Sayan'ın Uğur Aslan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel'e kalça dansları ile damga vuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son halini gören şaştı kaldı. Aldığı kilolarla herkesi şaşırtan Solmaz Çiros'u görenler tanımakta zorlandı. Eski zayıf halinden eser kalmayan fenomen gelin adayı son olarak Sakarya'da sahne aldı. Değişimi ile adından söz ettiren Solmaz, kalça dansı ile gündeme bomba gibi düştü.

Magazin Videoları
SON DAKİKA